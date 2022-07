Nieuwsoverzicht | Droomstart voor Tilburgse Kermis - Modelbouwvliegtuig stort neer, hulpdiensten met toeters en bellen uitgerukt

Een Bosschenaar is aangehouden in verband met een dodelijk incident bij een zwemplas. En een 36-jarige Tilburger is aangehouden nadat hij inreed op een politieagent. Die kon ternauwernood ontsnappen. Ondertussen gaan veel mensen op vakantie met de auto. Voor velen is Hazeldonk de laatste stopplek in Brabant. Op drie plaatsen in de provincie ging in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in vlammen op. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.