Nieuwsoverzicht | Duizenden boetes geschreven vanuit touringcar - Louk deelt elke dag foto van verstrengelde handen met zoon in coma

Stamcel­trans­plan­ta­tie in Mexico enige hoop voor Linda

VELDHOVEN - ,,Ik heb me over zoveel heen moeten zetten om dit te doen”, vertelt de Veldhovense Linda Rijksen. Haar enige hoop om haar MS te stoppen is een stamceltransplantatie van 60.000 euro, en die wordt in Nederland niet vergoed voor MS-patiënten. Er loopt wel een onderzoek in het Amsterdam UMC, maar daarvoor komt ze niet in aanmerking. Vorig weekend startte ze daarom een crowdfundactie.

23 januari