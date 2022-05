Nieuwsoverzicht | Duizenden dieren in ‘ernstig vervuilde woning’ - Eigenaar Lamborghini weigerde alcoholtest na aanrijding

• Bij een brand na een explosie in Son en Breugel is iemand gewond geraakt. Hoe het met het slachtoffer gaat, is onduidelijk. Wat de oorzaak van de ontploffing is, wordt nog onderzocht. Het gebouw aan de Brouwerskampweg is compleet verwoest. De brandweer had de brand vrij snel onder controle, maar het nablussen duurde uren.