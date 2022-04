Nieuwsoverzicht | Duizenden euro's schade na vernieling bij pontje - Razend populaire speeltuin tóch op de schop

Hoop op ouderwets paasfeest in de kerken

In de Martinuskerk in Cuijk hoopt pastoor Theo Lamers weer als vanouds twee- à driehonderd bezoekers te ontvangen tijdens de hoogmis op paaszondag. Pastor Ben Wolbers verwacht in de Sint Petrusbasiliek in Boxmeer minstens honderd kerkgangers. ,,Net zoveel als met Kerstmis.”

15 april