Nieuwsoverzicht | Eerste prikken tegen corona zijn gezet - Man gooit molotovcocktail naar gemeentehuis

Nieuwsover­zicht | Eerste vaccinatie is morgen voor Brabantse Sanna - Rabobank raakt drie ton kwijt door vals geld

5 januari De coronabesmettingen zijn weliswaar afgelopen week gedaald, maar premier Rutte is nog niet hoopvol over een versoepeling van de lockdown. Woensdag krijgt de Brabantse Sanna Elkadiri de eerste vaccinatie toegediend. In Moergestel is vogelgriep geconstateerd en de Rabobank raakt in een week tijd ruim drie ton kwijt door vals geld dat werd ingewisseld. Dat en meer in dit Nieuwsoverzicht.