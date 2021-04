Nieuwsoverzicht | Eerste van beton geprinte woning ter wereld in Brabant - Politie beëindigt examenstunt

Een examenstunt in Breda is vrijdag in het water gevallen. Agenten en boa's maakten een einde aan de stunt vanwege samenscholing. En in Eindhoven is een woning laagje voor laagje geprint. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag 30 april.

• Een wereldprimeur in Eindhoven. Daar is een huis laagje voor laagje gebouwd door een printer. De woning is van beton en kan rekenen op veel aandacht uit binnen- en vooral het buitenland.

• Meer dan honderd leerlingen van een middelbare school in Breda wilden vrijdagmiddag in opblaasbare bootjes het water op. De politie en boa's beëindigden de stunt. Een flink aantal jongeren kreeg een bekeuring.

• Het gaat om een doodgewone nieuwbouwwijk in Beek en Donk. Onlangs werden hier twee henneppanden gesloten. Dit kwam voor de buurtbewoners als een complete verrassing.

• Is het een tuinhuis, of is het een tweede woning? Een familie in Boekel wil een lodge bouwen. Die heeft een oppervlakte van 57,5 vierkante meter. Gemeente en familie stonden over de kwestie voor de bestuursrechter.

• Er komen 151 recreatiewoningen in het nieuwe Landalpark ten oosten van Bergen op Zoom. Het vakantiepark komt op de plek van de voormalige camping Heidepol. Het is het eerste vakantiepark van Landal in West-Brabant.

• Peter Gillis heeft het nu ook verbruid bij het stadsbestuur van Lommel in België. Dat gaat de juridische strijd aan over de parken Blauwe Meer en Parelstrand. Er spelen talrijke problemen.

• Zo’n honderd kruispunten in Tilburg krijgen verkeerscamera’s. Zo wil de gemeente de verkeersveiligheid en -stromen beter in de gaten houden en snel kunnen ingrijpen. Zo kan er bijvoorbeeld gestuurd worden bij drukte tijdens evenementen in het Willem-II-stadion of de Tilburgse kermis.

• Een visserijbedrijf uit Klundert hangt een boete van 214.000 euro boven het hoofd vanwege vissen in vervuild viswater. De onderneming zou te dicht bij de Haringvlietsluizen hebben gevist. Dat is verboden want het water kan daar vervuild zijn.

• Een 14-jarige jongen uit Uden heeft zich deze week gemeld bij de politie voor de brand bij Skischans Uden. Daar brandde twee weken geleden zo'n groot deel van de skischans af, dat er voor bijna 300.000 euro schade werd geleden.

• Natasja Vos uit Gameren won tijdens het finalespel ‘Het Wachtwoord’ van SLAM! een heuse Bitcoin. De huidige waarde van de munt: 44.000 euro. Natasja wil hem voorlopig nog niet cashen in euro’s, of de waarde nu stijgt of keldert.

• De situatie in het Amphia en Bravis ziekenhuis blijft uiterst penibel. Door het hoge aantal Covid-patiënten is vooral de druk op IC-zorg onverminderd hoog. Acute hart- en oncologische operaties gaan nog wel door, maar code zwart ligt op de loer.

• Een ludieke actie voor badmeester Nico uit Hilvarenbeek. De 64-jarige zwemleraar gaat na ruim 43 jaar pensioen. Iets wat werkgever Laco niet zomaar voorbij laat gaan. In heel de gemeente Hilvarenbeek staan namelijk houten poppen van Nico waar mensen mee op de foto kunnen.

• Tabaqui (35) uit Deurne heeft een YouTube-kanaal, maar bijna geen volgers. Zijn teller staat nu op maar 48 abonnees. Hoe dat komt? ‘Mensen willen maar niet op die abonneerknop douwen.’

