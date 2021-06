Nieuwsoverzicht | Efteling mag uitbreiden - stikstofvoorraad is ‘tikkende tijdbom’ voor Brabantse natuur

Het was een zonovergoten woensdag in Brabant. In de hele provincie steeg de temperatuur tot richting de dertig graden. Donderdag slaat het weer echt stevig om, in Brabant geldt zelfs code geel. Verder brak er opnieuw brand uit bij het Eindhovense bedrijf Mirec, maakte Breda Drijft bekend dat het feest dit jaar doorgaat en werd duidelijk dat de Efteling mag gaan uitbreiden. Het coronavirus is ondertussen op zijn retour in Nederland. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.