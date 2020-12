Nieuwsoverzicht | Eindelijk oplossing voor trillingen door treinen - Kluis leeggeroofd bij sterfbed van vader

Criminelen maken online miljoenen buit, zo trap je er niet in

10 december Eind vorige maand werd al het spaargeld van een Veldhovenaar nog via ‘een medewerker van de bank’ ontfutseld. In Oosterhout werd Melanie bij het kopen van een PlayStation via Marktplaats bedreigd. Online oplichting is dit jaar naar een recordhoogte gestegen. Naar schatting maakten criminelen zo’n 30 miljoen euro buit via verschillende sluwe trucs. Tips om je tegen dit soort criminele activiteiten te wapenen.