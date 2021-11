Nieuwsoverzicht | Erehaag en witte koets voor doodgestoken Anouk - Binnenkort QR-pas op meer plekken

Nieuwsover­zicht | Geboorte­golf grote uitdaging voor kindcentra - Voorproef­je op spraakma­ken­de biografie Peter Gillis

De hoogste ambtenaar van de provincie Noord-Brabant liet zich jarenlang rondrijden in dienstauto's en taxi's die niet voor hem waren bedoeld. Ander nieuws: in de kinderopvang is een groot tekort aan personeel, terwijl er tegelijkertijd veel vraag is naar plek vanwege de geboortegolf. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

30 oktober