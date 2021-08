Nieuwsoverzicht | Familie Gillis moet zwaar door het stof - Ambulancebroeder kon handen niet thuishouden tijdens massages

VIDEO Kleine stapjes, veel oefenen: zo bouw je na coronatijd je fitheid weer op zónder blessures

9:07 Use it or lose it, luidt het adagium onder sportfysiotherapeuten. Dit ‘supercompensatieprincipe’ schrijft voor dat je moet blijven trainen om een bepaald niveau van fitheid te behouden. Dat lukte veel mensen niet in de bewegingloze coronatijd. Nu de amateursport weer op gang komt, is het oppassen geblazen voor blessures. ,,Vooral de wedstrijdspelers moeten voorzichtig zijn.”