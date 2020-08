Nieuwsoverzicht | Geen mondkapjesplicht in Bergen op Zoom - Jeu-de-boulesbaan-eigenaren rollebollend over internet

Nieuwsover­zicht | 29 Marechaus­sees van Eindhoven Airport in quarantai­ne - Plafond bij Hema stort in

12 augustus De bewaking van Eindhoven Airport is flink getroffen door het coronavirus. Defensie maakte vandaag bekend dat 29 Marechaussees in thuisquarantaine zitten nadat bekend werd dat vier van hen het virus bij zich dragen. Verder was er grote schrik voor medewerkers van de Hema in Den Bosch: het plafond kwam zomaar naar beneden. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van deze woensdag.