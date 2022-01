Nieuwsoverzicht | Geen quarantaine meer na booster of herstel van corona - Illegale verbouwing komt weduwe duur te staan

Mensen die een boosterprik hebben gehad of dit jaar zijn hersteld van corona hoeven niet meer in quarantaine na contact met iemand die besmet is met het virus, mits ze geen klachten hebben. Dat werd vrijdagavond bekendgemaakt in de coronapersconferentie. En een illegale verbouwing in een sociale huurwoning komt een 66-jarige Eindhovense weduwe duur te staan. Ze moet het huis uit van de woningcorporatie. Alleen een rechter kan dit nog voorkomen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.