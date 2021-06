Nieuwsoverzicht | Gevonden lichaam is waarschijnlijk van jong meisje - Steijn neemt ontslag om bedreigingen bij NAC

Enkele uren voor het ‘ultimatum’ van supporters verliep, is NAC-trainer Maurice Steijn vanavond opgestapt. Volgens de club om bedreigingen, waarvoor eerder al bekend werd dat het huis van Steijn moest worden beveiligd. Verder vandaag meer nieuws over het ingestorte pand in Antwerpen. En in Rossem wordt onderzocht of het lichaam dat gisteravond is aangespoeld mogelijk van een 13- of 14-jarig meisje uit Duitsland is. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag 19 juni.