Nieuwsoverzicht | Gewapende overval op veilinghuis - In Helmond kun je toch legaal uit eten

Nieuwsover­zicht | Forse daling aantal coronabe­smet­tin­gen in Brabant

9 november Het aantal coronabesmettingen blijft dalen. Dit betekent onder andere dat Nederlanders binnen afzienbare tijd weer naar zwembad, museum, theater, bioscoop, bordeel, pretpark of dierentuin kunnen. Die locaties waren vorige week voor veertien dagen gesloten vanwege het hoge aantal nieuwe coronagevallen. Toch wil het kabinet dat er deze jaarwisseling een totaalverbod komt op het verkopen en afsteken van vuurwerk. Vuurwerkverkopers in Brabant zien daar niks in. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.