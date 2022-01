Nieuwsoverzicht | Geweldsgolf houdt asielzoekerscentrum in zijn greep - Brabantse Voice-deelneemster vertelt over schandalen

Huisarts in Bergen op Zoom waarschuwt ouders: ‘Neem geen onnodige risico's met vaccinatie kinderen’

BERGEN OP ZOOM - Huisarts Jan Vingerhoets noemt het zijn ‘morele plicht’: in een persoonlijke brief aan 183 gezinnen met jonge kinderen in zijn praktijk in Bergen op Zoom doet hij een indringend beroep op de ouders om ‘geen onnodige risico's‘ te nemen met de van overheidswege geadviseerde coronavaccinatie van kinderen.

19 januari