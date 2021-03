Nieuwsoverzicht | Gouden tijden voor dierenwinkels - Brabander Razminas is Michelins sommelier van het jaar

Nieuwsover­zicht | Aantal coronapa­tiën­ten in Brabantse ziekenhui­zen stabiel - Kabinet schroeft priktempo flink op

24 maart Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen is al een tijdje stabiel, maar toch is het er nog altijd druk blijkt daags na de laatste persconferentie. Ondertussen wordt het priktempo flink opgeschroefd door de overheid en is het voor kinderen in Zuidoost-Brabant afzien vergeleken met West-Brabantse kinderen tijdens het testen. Er worden namelijk nog niet overal korte teststokjes gebruikt. Lees dit en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van woensdag.