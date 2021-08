Nieuwsoverzicht | Held redt ree uit kanaal in Helmond - Astronomisch bedrag voor slimste kilometer

Harrie Lavreysen ereburger van Bergeijk, Luyksges­tel supertrots: ‘Het is je toch maar gelukt Harrie’

13 augustus LUYKSGESTEL - Olympisch kampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen, net terug uit Tokio, fietste deze week met zijn vriendin Noor door zijn geboortedorp Luyksgestel. Hij had haar gevraagd of ze wist waarom iedereen in het dorp de vlag uit had hangen. ,,Die hangen ze uit voor jou”, had ze geantwoord. Ze zijn hartstikke trots op je.”