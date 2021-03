Nieuwsoverzicht | Illegaal pokertoernooi opgerold - PSV wint opnieuw niet in topper

Nieuwsover­zicht | Boom valt door storm op moeder en baby - Twee doden bij verkeerson­ge­val

11 maart De storm die donderdag over Brabant trok zorgde op veel plaatsen voor overlast. In Den Bosch raakten een moeder en haar baby gewond door een omvallende boom en bij een basisschool in Waalre dreigde een glazen pui los te komen boven het speelplein. In Schijndel kwamen twee mensen om het leven bij een auto-ongeval en in Breda demonstreerden kermisexploitanten op het Chasséveld. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.