Nieuwsoverzicht | Ingestorte balkons voorbode voor meer ongelukken - Man rijdt hond dood en gaat ervandoor

Nieuwsover­zicht | Bewoners flat met ingestorte balkons mogen vannacht niet terug naar huis -Bouwvakker uit Helmond komt om het leven

10:27 Droevig nieuws: een Helmondse bouwvakker is vandaag om het leven gekomen. De 60-jarige man overleed ter plekke op een bouwplaats in Eindhoven. Verder ging het mis in Oudenbosch: twee balkons van een appartementencomplex stortten naar beneden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.