Nieuwsoverzicht | Internationale studenten wanhopig op zoek naar kamer - Stelselmatig gesjoemel door Syriërs

Nog even genieten: het laatste zomerweek­end in Brabant is in aantocht

17 september Wie zicht verheugt op een dag fietsen of wandelen, kan opgelucht ademhalen. Dit weekend is het genieten van prima temperaturen. Meteorologisch gezien is de herfst al begonnen, maar volgens meteoroloog Diana Woei van Weerplaza is het komend weekend gewoon zomers in Brabant.