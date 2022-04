Nieuwsoverzicht | Invallen in Brabant bij mega-actie tegen cokemaffia - Burgemeester in zijn eentje aan het roer na ontslag wethouders

Florette Dijkstra schrijft over dodelijke genetische fout: ‘Mensen mogen niet verdwijnen’

Wie was de eerste vrouw in Florette Dijkstra’s stamboom die een dodelijke genetische fout doorgaf? Van die zoektocht doet de schrijfster en beeldend kunstenaar verslag in haar boek Verdwenen levens - Het geniale gen is een van de vier vergeten geschiedenissen die zij in coronatijd bij de kop pakte. Het sleept lezers mee op een fascinerende reis.

16 april