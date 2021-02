Nieuwsoverzicht | Joost Boons is voor altijd ‘patiënt nul’ - Picknicken als protest in Breda

Het is alweer een jaar geleden dat het coronavirus in Nederland arriveerde. Joost Boons werd de man met de twijfelachtige eer om als eerste Nederlandse coronapatiënt de boeken in te gaan. We blikken met meerdere verhalen terug op deze mijlpaal. Vandaag de dag zorgden Thierry Baudet en Wybren van Haga voor opschudding omtrent hetzelfde virus. In Oss en Den Bosch schudden ze opzichtig handen. Dat en meer in in het Brabantse nieuwsoverzicht.