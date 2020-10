Nieuwsoverzicht| ‘Keiharde lockdown nodig tegen coronavirus’ - Een begraafplaats in je achtertuin, mag dat?

•Er is toch weer een forse stijging van het aantal besmettingen. Afgelopen etmaal kwamen er bijna 7.000 nieuwe coronagevallen bij. In het meest pessimistische scenario moet de reguliere zorg 75 procent worden afgeschaald, daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). ,,De curve stevent af op een scenario dat we als Nederland niet moeten willen. Als de overdracht snel vermindert, is dat te vermijden”, aldus Kuipers. De situatie rond het coronavirus is nu zorgwekkender dan tijdens de eerste golf van besmettingen van afgelopen voorjaar, vindt bestuursvoorzitter Bart Berden van het Elisabeth-Twee Stedenziekenhuis (ETZ) in Tilburg. ,,In het voorjaar beperkte het zich tot een aantal regio’s, nu doet het hele land mee”, zei hij in het radioprogramma 1 op 1.