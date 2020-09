Nieuwsoverzicht | Kijkers zien live hoe man een wethouder bedreigt - Junk die liquidatie moest uitvoeren voor 20 euro zélf beschoten

Slachtof­fer liquidatie Boxmeer is 29-jarige man, politie speurt met hond op onheils­plek

13:39 BOXMEER - Een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdagavond doodgeschoten in Boxmeer. De politie speurt donderdag met een hond rond het naamloze steegje aan de Leeuwerik in Boxmeer naar aanwijzingen over de liquidatie. Eerder deze ochtend maakte de politie bekend dat een 19-jarige man uit die plaats als verdachte is aangehouden.