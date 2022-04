Nieuwsoverzicht | Kou en regen drijven prijs van asperges omhoog - Russische vlag die in Brabantse kerktoren hing is weggehaald

Ook in Land van Cuijk truien aan

LAND VAN CUIJK - Niet alleen rijksambtenaren, ook hun collega’s in het gemeentehuis en in andere panden van de gemeente Land van Cuijk zullen zich op koude dagen warmer moeten kleden dan ze gewend zijn. De gemeente is vast van plan het advies van het Rijk te volgen om de thermostaat in overheidsgebouwen terug te zetten naar maximaal 19 graden.

