Nieuwsoverzicht | Kougolf met mogelijk -20 op komst - Delen van gebouwen ingestort door sneeuw

Brabantse huisartsen niet langer in de wachtkamer: 2.250 vaccins toegediend

6 februari EINDHOVEN/TILBURG/BREDA - Ruim vijfhonderd huisartsen werden deze zaterdag gevaccineerd tegen corona in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. En ook bij het ETZ in Tilburg en het Amphia in Breda is het vaccineren van huisartsen dit weekend begonnen. ,,Hopelijk zorgt dit voor een beetje rust bij patiënten én bij artsen.”