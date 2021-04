Nieuwsoverzicht | Lintjesregen in Brabant - Wildcrossers sjezen langs broedende vogels in natuurgebied

Hoe de beursdroom van de Azimi’s uiteenspat­te: ‘Werken op z’n Salars, dat gaat hier niet’

22 april Het is maandag 8 oktober 2018, al diep in de nacht. Zoals gebruikelijk zit Salar Azimi, terwijl iedereen slaapt, te werken in het kantoor van hotel De Elderschans. Broer Sasan is er ook. Ze brainstormen over panden die ze willen kopen of verkopen. Dan zegt Salar ineens: ,,Waarom brengen we niet een deel van ons hebben en houwen naar de beurs?”