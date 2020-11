Nieuwsoverzicht | Maat vol voor horeca - Politie mag preventief fouilleren in Roosendaal

Nieuwsover­zicht | Statenlid Smolders van lijst FvD - Koningsdag ‘21 in Brabant

26 november Eindhovenaren mogen niet rijen dik naar Máxima komen kijken. Maar zeker is dat de Koninklijke familie op 27 april volgend jaar naar de lichtstad komt, zo werd vandaag bekend. Verder was het de dag waarop bekend werd dat veel raddraaiers die in Roosendaal zijn opgepakt helemaal niet uit de stad zelf komen. En het Brabantse Statenlid Hans Smolders heeft van zich laten horen in de partijruzie rond Forum-voorzitter Thierry Baudet. Hij wil niet langer op de kieslijst staan.