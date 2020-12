Nieuwsoverzicht | Maat vol voor horecaondernemers - VDL Nedcar schrapt honderden banen

• Horecaondernemers in zo’n zestig steden en regio’s openen op 17 januari hoe dan ook de deuren. Een groot aantal horecaondernemers vindt dat de maat nu echt vol is. Onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem en Nijmegen gaan zaken open, of het nu van het kabinet mag of niet. Door de almaar durende sluiting en beperkte overheidssteun, staat het water ze naar eigen zeggen aan de lippen. Dat zeggen ook horecaondernemers uit Bergen op Zoom. Overvolle winkelstraten en rijen bij de Efteling zijn een doorn in het oog. ,,Zeker weten dat het bij ons veiliger is dan in een overvol tuincentrum of pretpark. Maar wij moeten onze deuren gesloten houden.”