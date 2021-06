Nieuwsoverzicht | Man (70) door misdrijf om het leven gebracht - Tilburger werd 65 met een donorhart

Brabantse Faela vanavond in finale The Voice Kids: ‘Ik ben niet Billie Eilish of Ariana Grande’

4 juni Iemand met toekomstpotentieel. Zo beschreef Ilse DeLange de 13-jarige Faela van Deyzen bij de halve finale van The Voice Kids. Vanavond is de Heerlese te zien in de finale waar ze het tegen drie andere finalisten opneemt. ,,Als ik win, koop ik meteen mijn eigen gitaar.”