Nieuwsoverzicht | Man brengt per ongeluk verhuisspullen schoondochter naar de stort - 1-jarig jongetje raakt gewond door kokend water

Een 1-jarig jongetje is zaterdag per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij gewond raakte bij een ongeluk met kokend water. SV TOP rouwt om de overleden jeugdspeler Teun Elbers (19). En een Nuenenaar heeft per ongeluk de verhuisspullen van de schoondochter naar de stort gebracht. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

• Een 1-jarig jongetje is zaterdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk met kokend water in een woning in Eindhoven. De politie meldt dat het kind met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Nijmegen is gebracht.

• Voor het verbreden van de A27 moeten eigenaren van percelen langs deze snelweg een deel van hun land verkopen aan het Rijk. Johan Stael uit Hank moet zo'n 1,23 hectare inleveren maar heeft nog altijd geen deal gesloten met de overheid. Het verschil tussen zijn berekeningen en die van de overheid is groot. ,,Het voelt niet fijn om grond kwijt te raken die al lang in bezit van de familie is geweest en vlak bij je huis ligt.”

• Het dreigt opnieuw uit de hand te lopen in de Eindhovense straat Vaartbroek waar eerder een aanslag met een vuurwerkbom werd gepleegd. Tijdelijke bewakingscamera’s moeten voorkomen dat een burenconflict net als in december escaleert. Zowel politie als gemeente wil verder niks kwijt over wat er precies speelt. Maar het lijkt alles te maken te hebben met een gezin dat al sinds vorig jaar wordt geterroriseerd na een conflict met buren.

• In de TOPS International Arena in Valkenswaard vonden de springkampioenschappen plaats voor kinderen onder de twaalf jaar. ,,Je ziet hier veel kinderen van ouders die zelf ook rijden op hoog niveau”, aldus organisator Ellis van Himbergen.

• Een scooter en auto zijn vrijdagnacht rond 00.00 uur tegen elkaar gebotst in Breda. Het ongeluk gebeurde op een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Wie er geen voorrang verleende of door het rode verkeerslicht reed, is niet bekend. De scooterrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

• Stichting Molenheide Optima Forma eist van de gemeente Meijerijstad dat zij de directie van Paaspop aanspreken op eerder gemaakte afspraken: de directie had eind 2019 al bomen en struiken moeten aanplanten op het festivalterrein. Dat staat in de vergunning die Paaspop kreeg voor het aanleggen van verharde delen op het terrein, als compensatie van de natuurwaarden.

• In de aangekondigde nieuwbouwplannen voor het kerkplein is geen ruimte meer voor het Heeswijkse dorpshuis Willibrordcentrum. Hoewel de parochie Heilige Augustinus ze dat wél heeft voorgehouden drie jaar geleden. ,,We zijn aan het lijntje gehouden.” Tot die pijnlijke conclusie komt John van Tartwijk, adviseur voor het bestuur van het dorpshuis.

• Zeven tandartspraktijken uit de regio Eindhoven zijn sinds afgelopen woensdagochtend getroffen door een cyberincident. De praktijken zijn onderdeel van Colosseum Dental en zijn, net als 113 andere praktijken in Nederland, tijdelijk gesloten. “Waar nodig nemen we contact op met diegenen wiens belangen door dit incident mogelijk zijn geraakt”, zegt de woordvoerder.

• Henk en Anneke de Vaal (beiden 93) zijn zondag maar liefst 75 jaar getrouwd. Ze leerden elkaar op 15-jarige leeftijd kennen in 1944 en zijn sindsdien onafscheidelijk. ,,Thuis op het balkon stond ik naar haar te fluiten en handkusjes te geven’’, vertelt Henk. ,,Op een gegeven moment kwam ze naar beneden, en toen zijn we echt verliefd op elkaar geworden.’’

• Een auto en een busje zijn zaterdagmiddag frontaal op elkaar gebotst in een bocht aan de Gemullenhoekenweg in Oisterwijk. Daarbij raakten meerde mensen gewond. Twee hiervan zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is bovendien niet de eerste aanrijding in die bocht dit jaar. Op 11 april vond er nog een frontale botsing plaats.

• Tila Pronk, wetenschapper in de liefde op Tilburg University, doet onderzoek waarom sommige relaties wel succesvol zijn, en anderen niet. Ook werkte ze mee aan RTL 4-programma Married at First Sight, waar ze veel geleerd heeft: ,,Je kunt moeilijk voorspellen wie bij wie past. De eerste verliefdheid blijft een black box, iets moeilijk te verklaren.” Momenteel onderzoekt ze hoe datingapps als Tinder het beste werken voor jongeren.

• De ene wethouder is in ongenade gevallen, de andere partij is een moetje. En wat zijn in vredesnaam stadsgezanten? Nu de nieuwe coalities in Zuidoost-Brabant zijn genesteld en 81 wethouders zijn begonnen, maakt het ED de balans op.

• Boeren in nood kloppen aan bij Adri van de Plas uit Diessen. Hij is sociaal adviseur bij de ZLTO. ,,Er komt nu zoveel op boeren af, dat ze het niet meer weten. Stikstof, water, nitraat, CO2-reductie, mest, varkenspest, vogelgriep. Vroeger gebeurde er ook genoeg, maar dan ging het meer in kleine, behapbare stappen.”

• Een auto is zaterdagmiddag volledig uitgebrand na een autobrand op de A16 in Breda. De inzittenden konden zichzelf en hun honden in veiligheid brengen en zijn ongedeerd gebleven. Ook de caravan kon op tijd losgekoppeld worden en is niet beschadigd.

• Te koop aangeboden: diverse cafés, restaurants en lunchrooms in Breda. Gaan we de gevolgen van corona nu écht goed merken in de horeca? Dat valt volgens horecamakelaar Ivo Mermans (Hormax) reuze mee. ,,Het loopt lekker, ik heb nog niks geks gemerkt aan de markt. Er staat in feite nu niet meer te koop dan anders.”

• Na 44 jaar verlaten de laatste vier zusters van de congregatie Dochters der Liefde De Herven in Den Bosch. Alle vier vertrekken ze naar het Limburgse Panningen. ,,Heel veel bewoners van onze wijk komen ons uitzwaaien. Dus ik zal best een beetje emotioneel zijn”, zegt zuster Theresia. Hun vier woningen stonden bekend als het ‘Klooster van De Herven’.

• Het zal je maar gebeuren: help je je schoondochter bij de verhuizing, breng je per ongeluk spullen die mee moeten naar het nieuwe huis, naar de vuilstort. De man wil nu dat VCN de schade via de aansprakelijkheidsverzekering vergoedt, maar de verzekeraar weigert dat.

• Het John Deere Museum van Peter Bogers (76) in Kruisland bestaat tien jaar. Er komt volk van allerlei pluimage. Echte John Deere-fans, gezinnen met kleine kinderen of boeren. ,,Soms komen er mensen die geen affiniteit hebben met trekkers of het boerenleven, en die vinden het dan tóch hartstikke leuk. Dat vind ik dan weer leuk.”