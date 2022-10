Nieuwsoverzicht | Man die fietsendief betrapte gestoken met broodmes - Opmerkelijke diefstallen in Brabant

De bestuursvoorzitter van het Amphia Ziekenhuis in Breda vertrekt nadat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Verder zijn er aanhoudingen verricht voor de rellen rondom de wedstrijd van FC Den Bosch tegen TOP Oss. En bij een steekpartij in Budel raakten twee mensen gewond. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.