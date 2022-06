Nieuwsoverzicht | Man lichtte Ziggo op ‘omdat het kon’ - Man en vrouw vastgebonden tijdens woningoverval

D66-le­den: klaar met Me­Too-rel, wel breder onderzoek naar veiligheid binnen partij

DEN BOSCH - D66-leden zijn klaar met de MeToo-rel die de partij twee maanden geleden in brand zette. Een motie om de (toenmalige) partijtop te dwingen een verklaring af te leggen over hun handelen, haalde het zaterdag net niet op het partijcongres in Den Bosch. Daarmee is ook de kous af voor toenmalig partijvoorzitter Anne-Marie Spierings, nu gedeputeerde in Brabant.

