Nieuwsoverzicht | Mandemakers slachtoffer van cyberaanval - GGD stopt met sneltesten

Kaartver­koop stemt theaters tevreden: ‘Je merkt dat gasten online uitstekend hun weg vinden’

27 juni BOXMEER/HAPS/CUIJK - De kaartverkoop voor de theaters in de regio is nog maar net begonnen. Alleen online of telefonisch en niet in rijen voor de kassa. Maar nu zijn ze al tevreden. In Cuijk is bij de schouwburg de verkoop al op hetzelfde niveau als na een week ticketverkoop in 2019, voor corona.