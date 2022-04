Nieuwsoverzicht | Mannen met messen overvallen casino - Gemeente waarschuwt voor niet-bestaande gebakken sponzen

Nieuwsover­zicht | Flatwoning compleet uitgebrand - Testoste­ron giert door deze stapstraat

Een woning in een appartementencomplex in Breda is zondag volledig uitgebrand. Er was een zuurstoffles ontploft. En een automobilist richtte een spoor van vernielingen aan in Brabant. Hij veroorzaakte meerdere aanrijdingen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag 24 april.

