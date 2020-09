Nieuwsoverzicht | Martelkamer lag vol met snoeischaren, scalpels en vingerklemmen - Parkeerboete te omzeilen met app

Piek corona in Brabant verschuift naar dorpen in de Kempen, ook meer besmettin­gen in Tilburg en Goirle

15 september TILBURG - Het aantal coronabesmettingen in Brabant is de afgelopen week, net als in de rest van Nederland, opgelopen. 743 Brabanders testten positief, één persoon werd opgenomen in het ziekenhuis. Gekeken naar het aantal inwoners heeft de gemeente Bergeijk zeer veel coronabesmettingen. Na Delft heeft het gekeken naar inwoneraantal de meeste van Nederland. Ook Eersel, Goirle en Tilburg hebben er relatief gezien veel.