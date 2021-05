Nieuwsoverzicht | Martien R. wil niet meer meedoen aan proces - Gaan algoritmes levens redden van kankerpatiënten?

Nieuwsover­zicht | Michael heeft elke dag een bak vol poep voor de deur - Mogelijk opnieuw beschie­ting in zaak rondom fruithan­del De Groot

16 mei De politie heeft een grote actie gehouden bij de A2 ter hoogte van Hedel. Het gebied is twee dagen geleden als veiligheidsrisicogebied bestempeld vanwege het geweld in de zaak rond fruitbedrijf De Groot dat in de afgelopen weken weer is opgelaaid. Een beschieting van een woning zondag heeft mogelijk ook met de afpersingszaak te maken. Verder zochten duikers zondagochtend in het meertje bij bungalowpark Wernhoutsburg in Wernhout naar sporen die het onderzoek rondom de dode baby verder kunnen helpen. Er was ook goed nieuws: de coronaregels worden volgens ingewijden verder versoepeld. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.