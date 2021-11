Nieuwsoverzicht | Medewerkers EBI Vught ondergedoken - Snackbar 't Smikkeltje verliest vergunning en moet stoppen

‘Wij, degenen die het sportpark het dichtstbij kregen, hebben nooit een plan van aanpak gezien’

SINT ANTHONIS - Was er bij de aanleg van de Beweegtuin in het Zandseveldpark in Sint Anthonis voldoende draagvlak in de buurt? Of heeft het sportparkje, een burgerinitiatief van buurtvereniging Zandseveld, onder valse voorwendselen goedkeuring gekregen van de gemeente?

23 november