Nieuwsoverzicht | Meerdere demonstraties tegen coronamaatregelen - Noodoproep voor ernstig zieke vader

Meer dan vier miljoen euro uit subsidie­pot houdt hoofd lokale media uit Brabant boven water

17 december Via noodsubsidies is er tijdens deze coronacrisis een bedrag van bijna 28 miljoen euro in 740 huis-aan-huiskranten, lokale omroepen, lokale nieuwswebsites en lokale nieuwsbladen gepompt. Ook lokale media in Brabant profiteerden daarvan mee: ze ontvingen over drie kredietperiodes ruim 4.299.000 euro aan steun. In totaal was er 35 miljoen euro beschikbaar gesteld door het kabinet.