Nieuwsoverzicht | Miljoenendeals met handjeklap in de paardenwereld - Hassan schittert opnieuw in gouden race

Opnieuw zorgde Sifan Hassan voor een onvergetelijke Olympische dag op de Spelen in Tokio. Ditmaal pakte de atlete goud op de 10 kilometer. Dat alles gebeurde in het stadion waarvan Niels Groen (25) uit Best dezer dagen floormanager is. Ook werden Roy en Corné uit Drunen vader. Ze zijn het eerste homostel in Nederland dat een kind krijgt via een draagmoeder en eiceldonor. Bewoners van het gloednieuwe Haasje Over op Strijp-S in Eindhoven klaagden over de flinke hitte binnen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.