Nieuwsoverzicht | Moeder en dochtertje met mes bedreigd bij woningoverval - Mieke en Cor kijken ineens tegen metershoge muur aan

Het is precies 25 jaar geleden dat de varkenspest uitbrak en zorgde voor een trauma bij Brabantse boeren. Zijn we nu beter voorbereid als toen? Een buurman van een bankkantoor stapte naar de rechter uit vrees voor een inbreuk op zijn privacy, nu een projectontwikkelaar acht woningen wil realiseren in het pand. Verder werd in Eindhoven in garageboxen naast synthetische drugs en hennep ook een gestolen Porsche gevonden. En de buurman van Mieke en Cor trok ineens een 3.20 meter hoge muur op van bijna twintig meter lang. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.