Nieuwsoverzicht | Moeder verdacht van vergiftigen kind (11) - Crystal meth-bende opgerold

• De politie zette dinsdag in de vroege ochtend zo'n 250 mensen in bij het oprollen van een bende die achter een crystal meth-lab zou zitten in Waterlandkerkje in Zeeuws-Vlaanderen. De actie concentreerde zich rond het woonwagenkampje aan de Edisonstraat in Breda. Er werden acht invallen gedaan.