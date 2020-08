Nieuwsoverzicht | Mondkapjes overwogen in Bergen op Zoom - Populair reuzenrad blijkt niet goedgekeurd

• Het aantal besmettingen is de afgelopen tijd flink toegenomen in Bergen op Zoom. In de periode van 1 augustus tot en met 9 augustus zijn in totaal 965 mensen getest. Van hen zijn er 139 positief getest: 11,7 procent. Fors, in vergelijking met het landelijke gemiddelde (iets meer dan 2 procent). Vanwege deze resultaten is besloten om de ingezette maatregelen van afgelopen weekend te blijven hanteren. Het gaat om het aanscherpen van de hygiëneregels bij supermarkten, extra controles in de horeca en op locaties waar veel mensen samenkomen, zoals de Intratuin. Donderdag maakt de burgemeester de balans op. Hebben de maatregelen te weinig effect, overweegt hij mondkapjesplicht op overdekte plekken.