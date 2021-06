Nieuwsoverzicht | Omschrijvingen lichamen in Waal komen overeen met vermiste meisjes - 120 wapens ingeleverd na oproep politie

Restau­rants in Korte Putstraat op de bon omdat terrassen niet op tijd leeg zijn: 'Ik ben woedend, agenten hadden niet eens mondkapje op’

8:30 DEN BOSCH - Furieus zijn ze, horecabazen in de Korte Putstraat. Bijna alle zaken in deze bekende restaurantstraat in hartje Den Bosch gingen op de bon omdat hun terrassen vrijdag kort na 22.00 uur nog niet leeg waren. ,,Dit voelt heel wrang, zo aan de eindstreep van de coronaregels. De agenten liepen zelf tegen de looprichting in en hadden binnen niet eens een mondkapje op.”