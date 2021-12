Nieuwsoverzicht | Ongeloof na dodelijke steekpartij in woonwijk - Voetbalclub verliest prominente clubman

Tilburg krijgt nieuwe coronatest­lo­ca­tie waar je te voet doorheen kan: 2.000 testen per dag

TILBURG - Om de extra vraag naar coronatesten aan te kunnen krijgt Tilburg een nieuwe, grotere testlocatie. In de laatste week van dit jaar of in de eerste week van 2022 opent GGD Hart voor Brabant aan de Ledeboerstraat tien teststraten, waar tweeduizend testen per dag afgenomen kunnen worden.

24 december