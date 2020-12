Nieuwsoverzicht | Oosterhouter door meerdere mannen mishandeld na 'date’- Camperbouwer ontsnapt aan vuurzee

Tweede Kamer kibbelt opnieuw over radar Herwijnen, Molenlan­den Vijfheeren­lan­den maar ook Gil­ze-Rij­en weer in beeld

30 november Herwijnen durft nog niet opgelucht adem te halen, maar nu de landelijke politiek opnieuw discussieert over het wel of niet bouwen van de nieuwe Defensieradar, is de kans dat hij niet in Herwijnen komt groter. Dat betekent wel dat Molenlanden en Vijfheerenlanden weer in beeld komen. Maar ook Gilze-Rijen en de Vrachelse Heide (Oosterhout).