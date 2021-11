Nieuwsoverzicht | Oude kippenslachterij afgebrand in Hedel - Postbezorger aangevallen door hond

Nieuwsover­zicht | Rutte: Geen garanties voor ‘normale kerst’ - Zwaargewon­de man achtergela­ten bij ziekenhuis

Demissionair premier Mark Rutte ‘hoopt op een normale kerst’, maar kan daarover ‘absoluut geen garanties’ geven. ,,Het kan langer duren” voordat de vandaag aangekondigde aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus kunnen worden ingetrokken. Vooralsnog geldt het pakket tot en met 18 december. En bij een ziekenhuis in Eindhoven is vrijdagochtend een zwaargewonde man voor de deur gelegd. Waarschijnlijk was hij in Duitsland betrokken bij een misdrijf. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

26 november