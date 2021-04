Nieuwsoverzicht | Ouders 13-jarige relschopper moeten duizenden euro's betalen - Grote schade aan tuintjes door fout bij sloopwerk

‘Click Clack’-Ralf is nu ingenieur Mackenbach (25)

11 april EINDHOVEN - ‘Zong ooit een liedje over tapdansen en heeft daarna de logische stap gemaakt naar een PhD in kernfusie.’ Zo luidt de biografie van Ralf Mackenbach (25) op Instagram. Het kindsterretje van weleer is nu ingenieur en promovendus aan de TU Eindhoven. ,,Al blijf ik altijd met een voet, of op z'n minst één teen, in de muziekwereld staan.”