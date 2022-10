Nieuwsoverzicht | Passagiers wachten uren in vliegtuig door bagagestoring - Brabantse animatiefilmer superblij met Gouden Kalf

Nieuwsover­zicht | Raceteam Frits van Eerd trekt zich terug voor race in Amerika - Deze bespaarfa­bels werken niet

Schapenhouders zijn in opperste staat van paraatheid, want wolf GW1625m maakt weer slachtoffers in Brabant. Verder heeft de hoofdverdachte in de terreurcampagne tegen de Hedelse fruithandel De Groot te horen gekregen hoe lang hij de cel in moet. En het raceteam van Jumbo-topman Frits van Eerd trekt zich terug voor een race. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

27 september