Nieuwsoverzicht | Peter Gillis nacht in cel na mishandeling Nicol - ‘Spookauto’ van 60.000 euro gevonden

Voor de vierde keer in korte tijd is er een huis beschoten in Oss. Peter Gillis is eind mei opgepakt voor het mishandelen van zijn vriendin. En de Tilburgse Kermis is vandaag van start gegaan. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.